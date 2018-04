Barragem deve livrar Paraitinga de enchente

O Departamento de Águas e Energia Elétrica (Daee) planeja construir uma barragem em São Luiz do Paraitinga, a 171 km de São Paulo, para evitar novos alagamentos e tragédias como a ocorrida há dois anos, quando a cidade histórica foi praticamente destruída por uma enchente de grandes proporções. De acordo com o plano de macrodrenagem elaborado pelo órgão estadual, a barragem seria a melhor forma de controlar a vazão do Rio Paraitinga, que em 2010 chegou a atingir mais de 10 metros acima de seu curso normal.

O custo inicial da obra - com previsão de 70 milhões de metros cúbicos de capacidade - será de R$ 100 milhões, conforme cálculos do órgão. A construção da barragem faz parte do plano de intervenções do Daee para minimizar os riscos de enchentes em São Luiz do Paraitinga, mas atualmente a prioridade é a construção de um polder de proteção.

"A barragem é uma perspectiva real e seria a terceira fase desse plano, pois se trata da alternativa mais interessante na relação custo-benefício", explicou o chefe de gabinete do Daee, Giuliano Savioli Deliberador. Segundo ele, com a construção, a cidade estaria protegida por pelo menos mais 50 anos.

Polder. Barreira física para impedir que a cidade seja atingida pelas águas, o polder deverá ser construído ainda neste ano. Ele faz parte de um conjunto de obras que prevê muro com altura variável entre 1 e 2 metros, uma galeria embaixo da rua, bombas para controle da vazão das águas e até um boulevard para valorizar o entorno. A obra permitiria o aprofundamento da calha do rio.

"Essa obra depende de licenciamento e, como a cidade é histórica, o processo é moroso", admitiu Savioli. A construção do polder e da barragem aumentariam a vazão do rio de 160 m³ para 230 m³ por segundo.

Investimentos. Cerca de R$ 13,5 milhões já foram investidos na primeira fase do plano, que compreende os serviços de desassoreamento e derrocamento, além de R$ 1,5 milhão em estudos e projetos.

Em dezembro passado, foi concluída a instalação de 12 postos de telemetria que medem índices de chuvas (pluviômetros) e o nível dos rios (fluviômetros) na bacia dos Rios Paraitinga, incluindo o Rio Paraibuna e o Ribeirão do Chapéu.

O conjunto integra o sistema de monitoramento da bacia do Rio Paraíba do Sul, que será composto por 30 postos e deverá ser inaugurado ainda neste mês. Em uma segunda etapa, com investimento de R$ 900 mil, serão instalados, ainda no primeiro semestre, mais 10 postos na bacia do Paraíba do Sul.