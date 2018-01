Barracos são demolidos em urbanização de favela em SP

SÃO PAULO - Os barracos construídos de forma irregular na favela Chácara Bela Vista, no Parque Novo Mundo, na zona norte de São Paulo, estão sendo demolidos para a continuação de um projeto de urbanização. No local será construído um conjunto habitacional com creche e uma escola municipal de educação infantil.

Na terça-feira, 19, 14 famílias foram removidas do local, segundo informou a Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano (CDHU). Eles integram um grupo de 63 famílias que estavam em situação irregular na área. As outras 49 famílias deixaram o local após negociação.

A CDHU ofereceu R$ 1.500 para cada família, além de auxílio na mudança e local para guardar seus pertences. Segundo a CDHU, cerca de 1.350 famílias já deixaram a favela, sendo que 280 foram para conjuntos habitacionais da companhia. Cerca de 300 famílias permanecerão na favela até que a urbanização seja concluída.