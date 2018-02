Barracos pegam fogo em favela da zona leste de São Paulo

SÃO PAULO - Dois barracos pegaram fogo na tarde deste sábado, 27, em uma favela na Avenida Miguel Inácio Cury, em Itaquera. Não informações sobre vítimas.

Cinco viaturas do Corpo de Bombeiros foram acionadas para atendimento no local e já haviam controlado as chamas por volta das 14h50. Os bombeiros informaram que apenas depois de extinto o incêndio será possível dimensionar os estragos causados pelo fogo.

Ainda não há informações sobre a causa do incidente. A Defesa Civil deve ser acionada.