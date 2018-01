Barracas de moradores de rua retiradas pela Prefeitura voltam para a Praça da Sé Um dia depois de a Prefeitura desfazer o acampamento montado por moradores de rua na Praça da Sé, as barracas voltaram a ser montadas ontem no local. As barracas obstruem partes da praça e algumas delas são usadas para o consumo de crack. O prefeito Fernando Haddad (PT) prometeu reabrir a tenda no Parque Dom Pedro II, onde os moradores de rua costumavam se concentrar. "Estamos reabrindo a tenda como equipamento de saúde, sem prejuízo da atividade assistencial. A ideia é levá-los para a proximidade do equipamento de saúde", disse. O prefeito afirma que não usará forças repressivas para retirar as barracas. A administração quer convencê-los a sair.