Barco vira em represa e dois morrem afogados Duas pessoas morreram afogadas no domingo após o barco em que estavam virar em uma represa de Mogi das Cruzes, na Grande São Paulo. Segundo o Corpo de Bombeiros, as vítimas tinham 18 e 23 anos e não sabiam nadar. Eles estavam na embarcação com mais três amigos que se salvaram. A causa do acidente será investigada, mas os bombeiros acreditam que o acidente foi causado por excesso de peso no barco.