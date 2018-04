Barco vira com quatro pessoas na Represa Guarapiranga (SP)

Priscila Trindade, do estadão.com.br,

SÃO PAULO - Um barco com quatro pessoas virou na tarde desta quinta-feira, 5, na Represa Guarapiranga, na região do Jardim Três Marias, na zona sul de São Paulo. Eles foram resgatados com vida.

Cinco viaturas do Corpo de Bombeiros foram para o local às 15h30, nas proximidades da Avenida Robert Kennedy, socorrer as vítimas. Um helicóptero Águia, da Polícia Militar, também foi acionado.

Equipes dos bombeiros fazem o trabalho de prevenção de afogamentos na represa. Integram o grupo 22 homens, oito botes, dois jet Ski e uma lancha.

O texto foi atualizado às 16h49.