Barco pega fogo e provoca lentidão na Marginal do Tietê

O fogo em um barco que estava em exposição ao lado de um posto de gasolina, na região da Freguesia do Ó, zona norte da capital paulista, causou um congestionamento na Marginal do Tietê, por volta das 17h30 deste domingo, 1º. Segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), o barco começou a pegar fogo por volta das 16 horas e uma faixa da direita da pista local, sentido Castelo Branco, teve que ser interditada para o trabalho dos bombeiros, causando uma lentidão de quase três quilômetros, entre as Pontes Freguesia do Ó e do Limão. A situação já foi normalizada no local. De acordo com o Centro de Operações dos Bombeiros (Cobom), no interior do barco havia óleo e piche, que provocaram o incêndio. Não há informações de como o fogo teria começado. Não houve feridos.