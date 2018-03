Barco naufragado deve voltar ao rio em 6 meses O hotel de selva mais popular da Amazônia, Ariaú Towers, retira hoje do Rio Negro o iate Ariaú Açu que virou na sexta-feira a 15 quilômetros de Manaus, com 45 pessoas a bordo. Ninguém sofreu ferimentos graves. A expectativa é de que em seis meses a embarcação estará apta a retornar ao Rio Negro. Ontem, a assessoria do hotel informou que a embarcação tem capacidade para levar 120 pessoas e descartou a possibilidade de superlotação.