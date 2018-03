Barco naufraga e dois morrem afogados

Dois jovens morreram no naufrágio de um barco com nove pessoas em São Luiz do Norte, Goiás, na noite de sexta-feira. O Corpo de Bombeiros de Uruaçu encontrou os corpos na tarde de ontem. Segundo a Polícia Militar, a balsa que fazia a travessia entre as duas margens do rio estava desativada, o que levou os passageiros a atravessarem usando o barco. Os policiais culpam o excesso de peso como razão para o naufrágio.