Barco de busca do 447 chega ao Recife na 4ª O barco que retomará as buscas pelas caixas-pretas do voo 447, que caiu no Atlântico com 228 pessoas a bordo em 1.º de junho do ano passado, chegará ao Recife na quarta-feira. A informação foi dada ontem pelo Escritório de Investigações e Análises para a Segurança da Aviação Civil na França (BEA). O escritório ressaltou que a nova fase de buscas, a cargo do navio Anne Candies, será detalhada na quinta-feira. A falta das caixas-pretas impediu que o organismo francês de investigação chegasse, até aqui, a uma conclusão sobre o que provocou a tragédia.