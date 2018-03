Barco com 39 turistas vira no Amazonas

O barco Ariaú Açu, do Hotel Ariaú Towers, naufragou ontem à tarde no Rio Negro, no Amazonas, com 39 passageiros e 6 tripulantes a bordo. O acidente aconteceu na Praia da Lua, a cerca de 15 quilômetros de Manaus. A embarcação saiu do hotel por volta das 17h e não conseguiu concluir a viagem até a capital amazonense. De acordo com o Corpo de Bombeiros não houve vítimas, apenas feridos leves.

O sargento de Operações do Corpo de Bombeiros, Ricardo Oliveira, informou à noite que as 45 pessoas a bordo haviam sido resgatadas. "Todos estavam conscientes e alguns tinham escoriações leves, mas não houve nenhuma ocorrência grave."

De acordo com o Hospital 28 de Agosto, os seis passageiros com escoriações que passaram pela unidade tiveram alta antes das 22 horas.

Oliveira afirmou que, de acordo com informações preliminares, o barco naufragou por causa do mau tempo, com chuva e fortes ventos, mas que as causas do acidente ainda serão apuradas. Ele acrescentou que o Ariaú Açu será içado do rio hoje.