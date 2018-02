Barbosa & Lewandowski

A imobilidade urbana está caindo em São Paulo: a lentidão no trânsito de ontem na cidade foi um pouquinho melhor que a de anteontem!

Jeitão de rico

O jornalista Renato Machado foi confundido dia desses nas imediações do centro financeiro de Londres com Alan Greenspan, ex-presidente do FED americano. Aproveitou para dar conselhos de investimento a fãs ingleses!

Feriadão da presidenta

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Dilma Rousseff embarca para a Espanha nesta quinta-feira, correndo sério risco de tomar uma vaia se insistir na tese do "tsunami monetário" na 22.ª Cúpula Ibero-Americana de Chefes de Estado e Governo, em Cádiz. Toda vez que a presidente viaja ao exterior é a mesma ladainha! Parece o Suplicy com aquele papo de "renda mínima", caramba!

Mal comparando

A crise na polícia de SP é maior que na BBC de Londres? Há controvérsias! As duas instituições têm produzido um número impressionante de más notícias de primeira página de jornal. Páreo duro!

Personagem e tanto

Angelina Jolie já foi sondada para o papel de amante do ex-diretor da CIA no roteiro que se escreve no noticiário internacional, parece até que sob encomenda de Hollywood.

Tudo de novo

Tem gente por aí que não aguenta mais feriadão em 2012. Com chuva, então, o risco de overdose para quem vai pegar estrada é sempre maior, né não?

Afora tudo isso que dizem sobre a personalização do confronto entre o bem e o mal no julgamento do mensalão no STF, deve haver alguma coisa mais antiga em jogo no duelo Joaquim Barbosa X Ricardo Lewandowski para eles se bicarem com aquela frequência quase infantil no tribunal. Aí tem!

Uma namoradinha em comum na adolescência, um apelido mal recebido, uma bola de gude desaparecida, uma tachinha na cadeira, um carrinho por trás, um rabo de papel grampeado na capa do outro, sabe Deus por que diabos os ministros se pegam desse jeito.

Tem horas que, data vênia, parece briga de trânsito - ou de vizinhos, de marido e mulher, quase de camelô com guarda municipal...

Não sei se Avenida Brasil tem alguma influência nisso, mas relator e revisor falam ao mesmo tempo no julgamento como se estivessem em um almoço na mansão do Tufão.

É sempre o momento mais esperado nas sessões da tarde da TV Justiça. A novela do mensalão aproxima-se do final, mas sua trama principal terá novo palco a partir do dia 22, quando Barbosa & Lewandowski assumem, respectivamente, a presidência e a vice-presidência do STF. Periga virar a série de maior sucesso da TV brasileira!

That is the question

Resta uma dúvida sobre o futuro de Hillary Clinton: em 2017, quando chegar à Casa Branca, ela vai querer ser chamada de "president" ou de "presidenta"?