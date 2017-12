Barão de Campinas ficará parcialmente interditada para obras

A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) vai interditar parcialmente a Rua Barão de Campinas, no centro de São Paulo, entre a Alameda Glete e a Rua João Monteiro, a partir das 7 horas do próximo sábado, 10, para obras na rede de esgotos. De acordo com a CET, que vai acompanhar o bloqueio e orientar os motoristas, a interdição deve durar 90 dias. Neste período, o tráfego fluíra em apenas uma faixa da via. Os veículos que circularem pela Rua Barão de Campinas poderão fazer conversão à direita na Alameda Glete, à esquerda nas alamedas Barão de Limeira e Nothman, respectivamente, retornando ao trajeto original.