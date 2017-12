Bar sofre arrastão e café consegue escapar de assalto

Atualizado às 13h

SÃO PAULO - Mais um estabelecimento comercial foi vítima de arrastão na capital paulista e outro só escapou porque seguranças conseguiram frustar a ação dos bandidos. Os casos foram registrados na noite desta segunda-feira, 20, em Moema, na zonal sul, e no Butantã, na zona oeste.

No Butantã, na Avenida Valdemar Ferreira, três homens armados fizeram um arrastão em um bar. A PM foi acionada e fez buscas na região, mas os criminosos já haviam fugido a pé. Segundo o dono do bar, foram levados R$ 1 mil do caixa, seu celular e objetos pessoais dos clientes.

O Frans Café da Avenida Rouxinol com a Anapurus, em Moema, foi vítima de uma tentativa de assalto, impedido por seguranças do estabelecimento.