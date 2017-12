Bar do Belmiro cede e pastéis viram história Quando o Bar do Belmiro reabrir as portas nos próximos dias, as fotos do Rio antigo estarão fora das paredes, as noites de música ao vivo terão deixado a programação semanal e os pastéis artesanais não serão mais a estrela do cardápio. O tradicional pé-sujo de Botafogo, na zona sul da cidade, passa a integrar o Grupo Belmonte, com nova decoração, cozinha industrial e petiscos produzidos em série. Depois que o português Belmiro Caria completou 50 anos à frente do bar e decidiu aposentar-se, seu filho Alexandre resolveu reestruturar a casa e se associou ao Belmonte.