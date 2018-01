Bar Brahma e Camarote Brahma preparam festas

No bar: carnaval à moda antiga, com marchinhas. No sambódromo: samba durante os desfiles das escolas e música pop nos intervalos. Situado na esquina mais famosa da cidade há 60 anos, o Bar Brahma preserva outra tradição durante o carnaval: a dos antigos bailes à fantasia. Os nostálgicos terão cinco dias para soltar a criatividade no visual e reviver o clima de paquera mascarada, da sexta-feira (20) à quarta (24). O festão será regado a chope, refrigerantes, água e menu de petiscos com pastel, bolinho de bacalhau e provolone, tudo incluso no pacote (R$ 100 para mulheres, R$ 120 para os homens; quem for fantasiado ganha 20% de desconto). A animação fica por conta de rodas de samba, curvilíneas mulatas e as bandas Bar Brahma e Miami, que tocarão os sambas enredos mais famosos das escolas, marchinhas de carnaval e axé. Veja também: Cobertura completa do carnaval 2009 Blog: dicas para quem quer curtir e para quem quer fugir da folia Especial: mapa das escolas e os sambas do Rio e de SP No sambódromo do Anhembi, a brincadeira sai mas cara - mas o folião pode se esbaldar com outros paparicos. O convite para o consagrado Camarote do Bar Brahma sai por R$ 1.100 e inclui comes e bebes à vontade na praça de alimentação, além de café-da-manhã no final dos desfiles. Entre as apresentações das escolas, os convidados assistirão a shows dos Paralamas do Sucesso, na sexta (20), e Elza Soares e Farofa Carioca, no sábado (21). A estrutura do camarote dispõe ainda de salão de beleza, área para customização de camisetas e serviço de massagem relaxante, tudo incluso no pacote. 3 Onde: Bar Brahma. Av. São João, 677, Centro, 3333-0855, metrô República. Quando: 6ª (20) a 4ª (24). Quanto: R$ 100 (M)/R$ 120 (H). Cc.: todos. Manobr.: R$ 12. 3 Onde: Camarote Bar Brahma. Sambódromo do Anhembi. Av. Olavo Fontoura, 1.209, Santana. Quando: 6ª (20) e sáb. (21), a partir das 20h. Quanto: R$ 1.100, pelo site: http://www.camarotebarbrahma.com.br/ ou pelos telefones 5182-3971 e 3333 3030.