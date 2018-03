Bar Astronete é fechado por falta de alvará A Subprefeitura da Sé lacrou ontem o bar Astronete, no Baixo Augusta, no centro de São Paulo, por falta de alvará. Segundo um dos sócios da casa, Alessandro Padovano, no fim de 2010 o Astronete teve o pedido de licença de funcionamento indeferido pela subprefeitura, que alegou que a planta do imóvel estava em situação irregular. A subprefeitura afirmou que, assim que a situação for regularizada, o bar poderá ser reaberto. Os sócios da casa afirmaram que vão tentar reabri-la o mais rápido possível. Padovano relata dificuldades para a obtenção da licença. "Desde que alugamos o local, há cerca de quatro anos, tocamos o processo para conseguir o alvará, já negado inúmeras vezes", afirmou.