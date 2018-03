'Banhistas' fazem dia de praia na Marginal do Tietê

SÃO PAULO - A ONG SOS Mata Atlântica, em conjunto com a Sabesp e a Prefeitura de São Paulo, realizava nesta quarta-feira, 22, a segunda edição da "Praia do Tietê". Para chamar atenção da importância da despoluição do rio, a ideia era simular uma situação de praia, com guarda-sol, barcos e artistas vestidos de roupa banho.

Participavam do evento escolas, crianças de projetos sociais e voluntários. O manifesto ocorria próximo à ponte das Bandeiras.