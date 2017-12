Banheiros desativados fazem voo voltar ao Rio Um avião da Air France que havia partido anteontem à noite do Rio com destino a Paris teve de voltar ao Tom Jobim depois de todos os banheiros da aeronave deixarem de funcionar por uma falha técnica. Em nota, a companhia admitiu o "grande desconforto para os passageiros", mas afirmou que "providenciou a restituição de bagagens, fornecimento de refeições e encaminhamentos para casas ou para hotéis". A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) cobrou explicações da Air France. No sábado, na mesma rota Rio-Paris, o voo 443 da Air France teve de fazer um pouso de emergência no Recife, às 19h52, para uma varredura. Havia uma denúncia anônima de bomba, que não se confirmou.