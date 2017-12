Bandos explodem caixas bancários em Sorocaba e Limeira

SOROCABA - Bandos armados explodiram caixas bancários automáticos em Sorocaba e Limeira, no interior de São Paulo, na madrugada deste domingo, 3. No ataque em Sorocaba, os bandidos invadiram uma indústria, na zona norte da cidade, e renderam um vigilante durante a ação. Depois de chegar ao local em dois carros, pelo menos quatro homens, segundo a Polícia Militar, cortaram o alambrado nos fundos da indústria, dominaram o vigilante e usaram explosivos para arrombar o caixa. O valor roubado não foi informado.

Em Limeira, testemunhas disseram à polícia que os criminosos chegaram em dois carros e invadiram uma agência do Banco do Brasil, na Vila Independência. Após as explosões, o bando fugiu com o dinheiro - também nesse caso o valor não foi informado. A agência ficou bastante avariada pelas explosões. Uma dinamite não explodiu e o Grupo de Ações Táticas Especiais (Gate) da Polícia Militar foi chamado para retirar o artefato. Até o início da tarde, nas duas cidades, ninguém tinha sido preso.

Na quinta-feira, 30, a Polícia Civil prendeu cinco homens suspeitos de ataques a caixas automáticos de bancos na região. A quadrilha é suspeita de ter usado explosivos para roubar bancos em cidades das regiões de Sorocaba, Avaré e Botucatu.