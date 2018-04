Bando usa réveillon para explodir caixa Sob o barulho da queima de fogos da virada de ano, criminosos tentaram arrombar ontem um caixa eletrônico do Bradesco no estacionamento de um supermercado no Capão Redondo, na zona sul de São Paulo. Um morador de um prédio chamou a Polícia Militar. Os bandidos fugiram. Quando chegaram ao lugar, os policiais acharam um poste no chão e a porta de vidro do quiosque do caixa destruído. Havia fogos de artifício e um suposto explosivo fixado no caixa. O esquadrão antibombas detonou o material.