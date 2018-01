Bando usa caminhões para roubar gado

Com três caminhões, uma quadrilha roubou, na madrugada de ontem, dezenas de cabeças de gado bovino, no Sítio 3D, em Vargem Grande do Sul, na região de Ribeirão Preto, interior de São Paulo. Os bandidos dominaram e amarraram o caseiro, a mulher e os três filhos para carregar os caminhões. Na fuga, um dos veículos ficou sem freio e bateu em um barranco. O motorista, de 33 anos, quebrou um dos pés e não conseguiu escapar. Pessoas que passaram pelo local acionaram a polícia por causa do acidente e o suspeito foi preso.