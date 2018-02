Bando troca tiros com PM após ataque a residência em SP

SÃO PAULO - Cinco assaltantes que tentaram invadir, na manhã deste sábado, 4, uma residência na Rua Heitor de Morais, na região do estádio do Pacaembu, na zona oeste de São Paulo, foram caçados por policiais militares da 2ª Companhia do 23º Batalhão, com os quais trocaram tiros.

Um criminoso e um policial militar ficaram feridos. O PM foi encaminhado para o Hospital das Clínicas; já um dos bandidos até as 9h15 ainda era mantido no local pelos policiais e atendido por uma ambulância do SAMU, após pular do teto de uma agência do Banco Safra, ao tentar fugir. Viaturas das Rondas Ostensivas Tobias Aguiar (Rota), assim como três helicópteros Águia deram apoio aos policiais de área.

O bando, segundo a PM, ao perceber a aproximação das viaturas, escalou uma agência do Banco Safra na avenida Pacaembu para tentar fugir pelo telhado dos prédios vizinhos. Quatro dos assaltantes ainda não foram localizados.

