Bando tira PM da cidade e rouba dois bancos em Sorocaba

Cerca de 15 assaltantes invadiram duas agências bancárias, arrancaram e levaram cinco caixas eletrônicos, na madrugada desta segunda-feira, 19, em Porto Feliz, na região de Sorocaba. Na fuga, balearam o guarda municipal Alexandre Correia Filho. Atingido por cinco disparos, ele continuava internado, à tarde, no Hospital Regional de Sorocaba, mas não corria risco de morte. Outro guarda municipal foi levado como refém e abandonado numa rodovia.Antes da ação, o bando tratou de tirar a Polícia Militar da cidade com a falsa denúncia de um desmanche na zona rural. Os bandidos estouraram a porta da agência do Banco do Brasil e usaram pés-de-cabra para arrancar três caixas eletrônicos. Parte do grupo repetiu a ação na agência do Itaú, usando maçaricos para remover dois caixas. As duas agências ficam na praça central da cidade. Os equipamentos foram carregados em duas caminhonetas. Os guardas municipais tentaram impedir a fuga e trocaram tiros com os bandidos. Correia Filho foi alvejado nas pernas, no ombro e na cintura, mas acabou sendo salvo pelo colete à prova de balas que amorteceu vários tiros. O outro guarda, que não teve a identidade divulgada, foi rendido e colocado num dos veículos pelos ladrões. As agências não divulgaram a quantia de dinheiro que havia nos caixas. Até esta tarde, ninguém tinha sido preso.