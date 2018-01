Bando tenta roubar carga de perfume importado em Santos

Assaltantes usaram uma embarcação pequena para roubar na noite de terça-feira, 3, cerca de 445 frascos de perfume importado de um navio no Porto de Santos, no litoral de São Paulo.De acordo com o delegado da Polícia Federal em Santos, Gesival Gomes de Souza, a Guarda Portuária foi acionada às 23 horas para verificar uma movimentação estranha no Terminal 37.

Ao chegar ao local, os guardas encontraram a embarcação de 5 metros de comprimento abandonada ao lado de um navio que estava atracado no terminal. No barco pequeno, foram localizados 37 caixas de perfume francês.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O grupo conseguiu fugir e a PF investiga quem teria tentado roubar a mercadoria e como o grupo conseguiu ter acesso a área. Segundo Gesival, os produtos podem ter sido desviados de qualquer contêiner do terminal, já que o navio não apresentou queixa de roubo. O navio já seguiu para Buenos Aires, na Argentina.