Bando tenta explodir caixas eletrônicos em Mombuca

CAMPINAS - Ladrões de banco tentaram explodir dois caixas eletrônicos e trocaram tiros com a Polícia Militar na madrugada desta terça-feira, 21, em Mombuca, interior de São Paulo, cidade com 3,2 mil habitantes.

Os assaltantes tentaram explodir dois caixas eletrônicos na única agência do Bradesco, no centro da cidade, por volta da 1h30. Policiais militares chegaram e foram recebidos a tiros. Os criminosos estavam armados com fuzis e pistolas calibre 9mm.

Segundo o boletim de ocorrência registrado na Polícia Civil, em Capivari, depois de trocarem tiros com os criminosos na frente do banco, houve perseguição e uma nova troca de tiros com parte dos assaltantes que estavam em um Fiat Strada. A perícia localizou no banco 34 cápsulas de cartucho de fuzil disparadas pelos assaltantes.

Pelo menos quatro criminosos participaram da tentativa de assalto, segundo a PM, mas outros podem ter dado cobertura ao grupo, em outros veículos. Eles estavam encapuzados e um deles saiu ferido, segundo a Polícia Civil. Os assaltantes fugiram sem levar o dinheiro do banco.

Em dezembro do ano passado, a mesma agência foi alvo de criminosos que explodiram os caixas eletrônicos e, na fuga, atiraram em uma base e um carro da PM.