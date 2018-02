Bando tem de devolver R$ 625 mil de sequestro Em decisão inédita, a Justiça cearense condenou sete sequestradores a devolver R$ 625 mil pagos como resgaste do filho de um empresário. A juíza Marlúcia de Araújo Bezerra também condenou os réus por extorsão mediante sequestro. Em 26 de junho de 2008, o bando armado invadiu uma escola particular em Fortaleza e sequestrou o adolescente V.B.R., que ficou no cativeiro durante 14 dias.