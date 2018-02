Bando rouba pelo menos 7 veículos de estacionamento na região da Bela Vista

Ricardo Valota, do estadão.com.br,

SÃO PAULO - Pelo menos sete carros foram roubados, por volta das 22 horas de quarta-feira, 26, do interior de um estacionamento localizado no nº 278 da Rua Genebra, na Bela Vista, região central da capital paulista.

Segundo a Polícia Militar, oito homens chegaram no estabelecimento, renderam os funcionários e fugiram levando os veículos. Um carro roubado, no qual parte da quadrilha chegou, foi deixado no local.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Um suspeito foi detido nas imediações por policiais militares da 1ª Companhia do 11º Batalhão e encaminhado para o 78º Distrito Policial, dos Jardins.