Bando rouba casa de prefeito de Mairiporã Três bandidos, dois deles armados com pistolas automáticas, invadiram e roubaram a casa do prefeito de Mairiporã, Antônio Shigueyuki Aiacyda (PSDB), de 62 anos, na madrugada de ontem. Entre os itens roubados pelos criminosos estão um revólver calibre 32, duas TVs, R$ 2 mil e oito camisas do Corinthians.