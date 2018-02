Bando rouba casa de cartola no Alto da Lapa Quatro bandidos portando pistolas e um fuzil invadiram na manhã de ontem a casa do presidente da Federação Paulista de Futebol, Marco Polo Del Nero, no Alto da Lapa, zona oeste de São Paulo. Eles chegaram ao local em uma Kombi de uma empresa de jardinagem que presta serviços na casa e que havia sido roubada pouco antes. Até a noite de ontem, ninguém havia sido preso.