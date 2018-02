Bando rouba carro-forte no Shopping Plaza Sul

O primeiro caso aconteceu pouco depois das 9 horas, quando cinco assaltantes armados com metralhadoras renderam dois vigias que abasteciam um caixa eletrônico do Shopping Plaza Sul, na Saúde.

Em outra ocorrência, às 13h, no MorumbiShopping, um homem bem vestido entrou na Lacoste, se passou por cliente de alto poder aquisitivo e experimentou diversas peças. Quando saía do local com uma sacola com roupas furtadas, funcionários chamaram a segurança e o homem foi detido.

No crime registrado no Shopping Plaza Sul, a polícia disse que os cinco assaltantes já estavam dentro do centro de compras antes da abertura. Os policiais querem saber como o grupo invadiu o local nesse horário, quando só é possível entrar com senhas cedidas pela administração.

Quando os vigias chegaram em um carro-forte, foram pegos e tiveram as armas e um malote com dinheiro levados. O valor ainda era contabilizado ontem à noite. A PM informou que todos os dias uma viatura da corporação fica estacionada na frente do shopping, das 6h às 9h e das 17h às 23h. O roubo aconteceu justamente às 9h06, quando a viatura tinha acabado de sair.

O esquema funciona desde o ano passado, quando o local sofreu dois assaltos. A assessoria do Plaza Sul afirmou que o shopping funcionou normalmente ontem. /CAMILLA HADDAD