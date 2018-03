Bando rouba carro e mata duas pessoas em ponto de ônibus

Atualizado às 10h50.

Duas pessoas que estavam em um ponto de ônibus morreram após serem atingidas por um carro no início da manhã desta segunda-feira, na zona leste de São Paulo, segundo a Polícia Militar. O acidente aconteceu durante uma perseguição policial, na Avenida dos Metalúrgicos, na Cidade Tiradentes, na esquina com a Rua Santo Rizzo, próximo ao número 900, às 5h26. O carro foi roubado por três homens, um deles menor de idade. Em outros dois casos, menores participaram de um sequestro relâmpago e uma tentativa de roubo entre a noite de domingo (14) e a manhã desta segunda-feira (15).

Após a batida, uma vítima morreu no local e a outra foi levada ao pronto-socorro do Hospital Cidade Tiradentes, onde acabou morrendo. A PM não divulgou informações sobre a identidade dos mortos. O condutor, que ficou ferido no acidente, recebeu voz de prisão no local. Ele ficou preso nas ferragens e foi levado ao hospital, com ferimentos leves. Os outros dois assaltantes, entre eles o menor, fugiram.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O carro roubado era um Chevrolet Agile de placa EML-3247. A ocorrência foi registrada pelo 54º Distrito Policial, em Cidade Tiradentes.

Recorrência. O número de adolescentes internados por atos infracionais cresceu 67% em dez anos, passando de 5.385 jovens no fim de 2002 para 9.016 no início deste mês. Os casos envolvendo menores ganharam destaque após a morte do universitário Victor Hugo Deppman na última terça-feira, 9, baleado em um roubo por um jovem que completou 18 anos na última sexta-feira, dia 12. O acusado pelo crime já tinha passagem pela Fundação Casa./Colaboraram Bárbara Ferreira Santos e Diego Cardoso