Ladrões aproveitaram o jogo entre Brasil e Chile, pela Copa do Mundo, segunda-feira, para arrombar o cofre de uma agência do Banco Santander em Ribeirão Preto. Foram levados pelo menos R$ 34 mil. Os ladrões chegaram à sala do cofre por uma janela lateral, do banheiro da agência, e viraram as três câmeras de segurança para a parede. No local, a Polícia Civil apreendeu marreta e pé-de-cabra.