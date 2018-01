Bando rouba 100 armas de colecionador em Itupeva

SOROCABA - Homens armados renderam seguranças, invadiram um condomínio de alto padrão e roubaram cem armas de um colecionador, nesta segunda-feira, 21, em Itupeva, na região de Jundiaí, interior de São Paulo. Do arsenal, 30 eram pistolas e revólveres de vários calibres e estavam registradas. As demais eram armas apenas de valor histórico.

Pelo menos três homens participaram diretamente da ação. Depois de dominar porteiros e seguranças, eles se dirigiram à casa do colecionador e o obrigaram a abrir os dois cofres onde estavam as armas. As peças foram colocadas em cestos de roupa suja e levadas para o carro usado pelos bandidos.

Na saída, os bandidos levaram o computador que armazenava as imagens do sistema de vigilância e destruíram com um tiro outro equipamento que não conseguiram retirar da base de fixação. A Polícia Militar fez buscas na região, mas não localizou o carro usado na fuga pelos criminosos. Ninguém foi preso.