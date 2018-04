Bando resgata ladrão do BC e outros 8 no Ceará Um dos líderes do assalto ao Banco Central, de Fortaleza, Marcos Rogério Machado de Morais, vulgo "Cabeção" ou "Bocão", fugiu do presídio em Itaitinga, no Ceará. Ele e outros oito presos foram resgatados ontem à tarde por um grupo armado. Um sargento levou um tiro de raspão e um agente prisional, uma coronhada. O ataque ao Banco Central em Fortaleza ocorreu em 2005. Os bandidos levaram R$ 164 milhões.