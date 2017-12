Bando rende vigias e explode caixas em shopping de Sorocaba

SOROCABA – Pelo menos quatro homens armados renderam dois vigias e explodiram dois caixas automáticos no interior do shopping Granja Olga, na zona leste de Sorocaba, às 5h30 deste domingo (17). Os equipamentos, do Bradesco e Caixa, respectivamente, ficaram destruídos. As explosões estilhaçaram vidros e danificaram instalações do shopping. Após a ação, os vigias que estavam sob a mira de armas foram libertados.

Os criminosos fugiram em um carro branco, mas as placas não foram anotadas. O valor roubado não foi informado. Cédulas de R$ 50 e R$ 20 ficaram espalhadas pelo chão e foram recolhidas pela PM. Até o início da tarde, ninguém tinha sido preso. Na quarta-feira (13), bandidos já haviam roubado caixas bancários com o uso de explosivos em Caçapava, Jales e Neves Paulista, no interior.

Cofre. No sábado, 16, em Itápolis, região de Bauru, bandidos invadiram uma agência bancária usando a entrada dos caixas eletrônicos e conseguiram arrombar o cofre. Os criminosos bloquearam o sensor do alarme com garrafas PET e fugiram levando o dinheiro. Ninguém foi preso. O valor roubado não foi informado.