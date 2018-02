Bando rende vigia e leva cofre de caixas de agência bancária em Suzano(SP)

SÃO PAULO - Armados de metralhadoras, criminosos, por volta das 2 horas desta madrugada de sábado, 30, renderam um vigia, amarram a vítima e levaram o cofre de dois dos caixas eletrônicos instalados no hall de entrada de uma agência do Banco do Brasil localizada na Avenida General Francisco Glicério, no centro de Suzano, região leste da Grande São Paulo.

Imobilizado, o vigia testemunhou os bandidos abrindo as máquinas com uso de maçarico e fugindo com o cofre delas. Um taxista que passava em frente ao banco ouviu os gritos de socorro e visualizou uma pessoa amarrada. Policiais militares da 1ª Companhia do 32º Batalhão foram acionados, mas não localizaram os criminosos. O funcionário da agência, segundo a PM, foi dominado ao ser chamado por um dos bandidos e aproximar da porta de vidro.

Ataques

De janeiro até julho, já são 91 casos de ataques a caixas eletrônicos ocorridos, no período noturno, na região metropolitana de São Paulo e apurados pela reportagem do estadão.com.br. Foram 46 casos na Capital e 45 nas cidades da Grande São Paulo. Em 63 dos 91 casos, os criminosos estavam munidos de explosivos; e, em 24 usaram maçaricos, segundo a polícia. Nos outros quatro casos, os bandidos tentaram ou conseguiram carregar o caixa.