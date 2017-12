Bando rende escolta e rouba eletrônicos na Bandeirantes

SOROCABA - Pelo menos dez homens armados com fuzis usaram três automóveis para bloquear um caminhão que seguia pela Rodovia dos Bandeirantes, em Jundiaí, no interior de São Paulo, na noite desta segunda-feira, 19, e roubar uma carga de eletrônicos avaliada em R$ 2 milhões. Os bandidos renderam o motorista do caminhão e os vigilantes que estavam em dois veículos de escolta, levaram o veículo pela contramão até um retorno e transferiram a carga para os automóveis.

Armas, coletes e celulares dos vigilantes também foram levados. Não houve reação e ninguém se feriu. Os bandidos fugiram sem serem perseguidos e, até o início da tarde desta terça-feira, 20, não tinham sido localizados.

O caminhão havia carregado a carga importada, com tablets e celulares de última geração, no Aeroporto de Viracopos, em Campinas. O veículo seguia para uma fábrica de Jundiaí quando sofreu o assalto. A Delegacia de Investigações Gerais (DIG), que apura o caso, acredita que os criminosos tenham informações sobre a carga e o percurso do veículo.

Rota. As rodovias entre Campinas e Jundiaí são rotas de escoamento de produtos importados, por isso se tornaram alvos dos assaltantes. No último dia 6, policiais rodoviários impediram o assalto a um caminhão com eletrônicos parado pelos bandidos no km 47 da Rodovia Anhanguera. Dois suspeitos foram presos.