Bando rende 13 pessoas e arromba cofre de banco em reforma

SÃO PAULO - Uma quadrilha, com cerca de seis homens, invadiu, por volta das 23 horas de quinta-feira, 22, um banco Itaú, localizado na esquina da Avenida Marquês de São Vicente com a Avenida Antártica, junto à Praça Luís Carlos Mesquita, região da Barra Funda, zona oeste da capital paulista. Os bandidos renderam o vigilante e 12 operários que trabalhavam em obras no local, arrombaram o cofre e fugiram. Até às 5h30, ninguém havia sido preso e a polícia não sabia informar se algo fora roubado.

De acordo com as vítimas, que não quiseram se identificar, primeiro dois criminosos, armados de revólveres, entraram pelo estacionamento, que estava aberto em razão de obras na agência. Eles renderam o vigia e tomaram sua arma. Em seguida abordaram os operários e mandaram que todos entrassem. No interior do banco, os comparsas foram chamados por meio de um rádio.

Os bandidos deram ordem para que todos sentassem olhando para a parede. Enquanto um dos assaltantes vigiava os reféns, o restante seguiu para o andar de cima da agência, em busca do cofre. Algumas das ferramentas da obra foram usadas para arrombá-lo. Segundo a Polícia Militar (PM), um buraco quadrado foi feito no cofre, que tem aproximadamente 1,4 metros de altura.

Os bandidos então desceram e mandaram as vítimas entrarem no banheiro. Disseram para esperar 30 minutos antes de sair, e que uma pessoa estaria do lado de fora vigiando. A PM foi acionada por volta das 2 horas de sexta-feira, 23. O caso foi registrado no 7º Distrito Policial (DP).