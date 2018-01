Bando ocupa centro, faz 50 disparos de fuzil e explode banco em Capela do Alto

SOROCABA - Criminosos em dois carros ocuparam o centro de Capela do Alto, no interior de São Paulo, e explodiram uma agência do Banco do Brasil, na madrugada desta quarta-feira, 21. Durante a ação, os bandidos fizeram ao menos 50 disparos de fuzil e pistola para manter a polícia afastada. Houve pânico entre os moradores, mas ninguém ficou ferido.

A agência ficou destruída, mas, segundo as primeiras informações da Polícia Militar, o bando não conseguiu levar o dinheiro. Os criminosos fugiram nos mesmos veículos. A PM montou um cerco na região, mas não conseguiu capturar a quadrilha.

Os ataques a caixas bancários com explosivos continuam acontecendo no interior. Na terça-feira, 20, pelo menos seis homens armados explodiram um caixa eletrônico do banco Santander no interior da fábrica da Usiminas, em Taubaté. Um vigilante foi rendido e teve colete e arma roubados pelos criminosos. Um dos assaltantes teria se ferido durante a explosão, mas ninguém foi preso.