Bando obriga reféns a deitar em rodovia Quatro pessoas foram obrigadas por 10 bandidos armados a deitar na pista da Rodovia Oswaldo Cruz, que liga Ubatuba, no litoral norte paulista, a Taubaté, no Vale do Paraíba, durante assalto a caixas eletrônicos, na madrugada de ontem em Ubatuba.