Bando nada até iate e assalta tripulação O iate de luxo Atlantis, de Ubatuba (SP), que partiu do Porto de Santos rumo ao Caribe, foi assaltado ontem de madrugada na Praia do Mucuripe, em Fortaleza. Não havia passageiros a bordo. A quadrilha de 12 homens armados levou US$ 5 mil em dinheiro e aparelhos eletrônicos avaliados em R$ 100 mil dos seis tripulantes, que sofreram ferimentos leves. O iate parou em Fortaleza para reparos. A Polícia Federal disse que 10 ladrões nadaram 1 km até o barco. O bando fugiu em uma lancha pilotada por comparsas.