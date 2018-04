Bando mata 3 em bar de Santana de Parnaíba Três pessoas foram mortas anteontem à noite em Santana de Parnaíba, na Grande São Paulo. Quatro homens pararam um carro em frente de um bar e mandaram Maria Leda da Silva, mulher do dono do estabelecimento, ir para os fundos, onde a família mora. Foram mortos o comerciante José Roberto Batista, de 52 anos, e seu filho, José Ronaldo, de 32, além do cliente José Edmilson Alves, de 37.