Bando levou euros, joias e dólares em arrastão

Um médico, uma aposentada e um rabino, donos de três apartamentos em um prédio da Rua Oscar Freire, tiveram um total de US$ 7,9 mil e 2,1 mil euros levados por ladrões anteontem, no 13.º arrastão a condomínios na capital. Além do dinheiro, foram roubadas joias que valem, segundo as vítimas, R$ 80 mil. O prédio não tem câmeras de segurança. Os condôminos também registraram a falta de seis relógios. Os dez ladrões chegaram em dois carros, um deles BMW. Ninguém foi preso.