Bando invade Unesp para atacar caixa Um caixa eletrônico da Universidade Estadual Paulista (Unesp) foi atacado pela segunda vez em menos de um mês em Araraquara, no interior de São Paulo. A ação aconteceu durante a madrugada de ontem e seis suspeitos acabaram presos depois pela polícia, com R$ 27 mil a caminho de Ribeirão Preto, cidade onde residem. A quadrilha atacou o caixa do Banco do Brasil pouco depois das 4h, após render dois vigias.