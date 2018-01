Bando invade supermercado na zona norte de São Paulo

Atualizada às 17h58

SÃO PAULO - Três suspeitos foram detidos em um supermercado na Marginal do Tietê, na altura do bairro do Limão, na zona norte de São Paulo, no início da manhã desta sexta-feira, 21. Os suspeitos foram monitorados pela Polícia Militar depois que a corporação recebeu informações de que eles estariam saindo para praticar roubos de carga.

Segundo a tenente Anelise, os criminosos foram detidos com uma arma calibre 38 e munição. O carro deles, um Ônix branco, também foi apreendido. O veículo era monitorado desde Guarulhos pela PM. Ele teria passado pela Fernão Dias, pela Dutra, até chegar à Marginal do Tietê.

O veículo dos suspeitos era equipado um strobo - equipamento que emite luz vermelha, similar aos usados por viaturas. A polícia suspeita de que eles abordavam veículos de carga, simulando uma fiscalização.

O comando da polícia em Guarulhos (15º Batalhão) recebeu o chamado para atender a ocorrência por volta das 4h40 e equipes do 9º Batalhão de São Paulo aguardavam na Marginal do Tietê.

Funcionários do supermercado relatam que, por volta das 5 horas, policiais chegaram ao local e abordaram um Fiorino. Os suspeitos entraram na área interna do supermercado, mas os funcionários foram para as docas, após acionamento do botão de pânico. Não houve troca de tiros.

A Polícia Militar fazia, na manhã desta sexta, a averiguação dos carros que passavam pelo local. Ao menos dez viaturas da PM e o helicóptero Águia foram acionados para atender a ocorrência. Ninguém se feriu.

O caso será investigado pelo 40º DP (Vila Santa Maria).

Em nota, o supermercado informou que a loja "foi evacuada preventivamente para que as autoridades conduzissem a situação". Na hora do assalto, funcionários estavam no local, mas não houve incidentes. Em seguida, a loja voltou a operar normalmente.