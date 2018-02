Bando invade prefeitura de Bertioga de barco Ao menos oito bandidos usaram um barco para invadir a prefeitura de Bertioga, no litoral sul de São Paulo. Eles chegaram pelo Rio Itapanhaú, que corre nos fundos do imóvel, e explodiram um caixa eletrônico na madrugada de ontem. Os ladrões dominaram os dois guardas municipais que faziam a segurança do prédio. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, o grupo fugiu de barco pelo rio, levando o dinheiro. Não se sabe quanto foi roubado. Nenhum criminoso foi preso e a ação não deixou feridos.