Bando invade prédio, atira em policial e foge

Localizado na Rua Cantagalo, o condomínio East Side Town, foi arrombado e invadido por cerca de 15 indivíduos que estavam encapuzados. Eles carregavam fuzis e usavam coletes à prova de bala. Segundo um funcionário do prédio, que foi rendido pelos invasores, o ataque dos ladrões começou à 1 hora da manhã.

O delegado Antenor Aparecido Pereira, do 30.º Distrito Policial (Tatuapé), onde o caso foi registrado, informou ao Estadão.com.br que o grupo ficou divido. Segundo ele, quatro indivíduos ficaram na portaria do prédio enquanto os demais realizavam o arrastão no interior.

Os policiais civis foram informados que na hora do crime um agente da Polícia Militar passava pela rua e notou uma movimentação na portaria do prédio. O delegado da 30.º DP confirmou que houve troca de tiros e o policial militar foi baleado. Após o tiroteio, o grupo invasor fugiu em três veículos, um Toyota Corola, um Honda Fit e um Volvo. De acordo com a PM, nada foi roubado. A Polícia Civil vai investigar o caso. / GHEISA LESSA