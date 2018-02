Bando invade pousada na Mantiqueira

De acordo com a Polícia Civil de Santo Antônio do Pinhal, o crime aconteceu na madrugada de ontem e 13 pessoas tiveram joias, dinheiro e celulares levados pela quadrilha. Na fuga, quatro carros de hóspedes foram levados pelo bando.

A pousada é de alto padrão e fica na Estrada do Pico Agudo, a 5 km do centro de Santo Antônio do Pinhal.

Em contato com a reportagem, inicialmente um funcionário alegou desconhecer a invasão na pousada. Mais tarde, retificou a informação, dizendo que nenhum funcionário estaria autorizado a comentar o crime. A polícia não tinha pistas sobre a identidade dos assaltantes até o fim da tarde de ontem.