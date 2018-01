Bando invade hospital e explode caixa eletrônico em Sorocaba

SOROCABA - Pelo menos quatro homens encapuzados e armados com fuzis invadiram o Hospital Regional, em Sorocaba, na madrugada desta segunda-feira, 14, e explodiram um caixa bancário eletrônico instalado no saguão. A ação ocorreu por volta das 4h30, quando o Regional, que é o maior hospital público da região, já recebia pacientes da cidade e de outros municípios.

Os criminosos chegaram em um carro escuro e renderam funcionários, seguranças e as pessoas que estavam na entrada do hospital. Em seguida, instalaram e acionaram os explosivos. O equipamento ficou destruído e as instalações foram danificadas. Ninguém ficou ferido.

O bando fugiu no mesmo carro em que havia chegado. Cédulas no valor de aproximadamente R$ 2 mil ficaram espalhadas pelo local. O valor levado pelos bandidos não foi divulgado. A polícia isolou a área, mas o hospital manteve o funcionamento.